La parità di genere è lontana cent' anni ma l’Italia scommette almeno a parole sull' AI e sui giovani per colmare il divario
È uno degli obiettivi del neonato Comitato giovani di UN Women Italia, l'ente per il miglioramento della condizione di ragazze e donne femminili nella società italiana e non solo. 🔗 Leggi su Wired.it
