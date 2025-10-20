La parità di genere è lontana cent' anni ma l’Italia scommette almeno a parole sull' AI e sui giovani per colmare il divario

È uno degli obiettivi del neonato Comitato giovani di UN Women Italia, l'ente per il miglioramento della condizione di ragazze e donne femminili nella società italiana e non solo. 🔗 Leggi su Wired.it

