La palestinese in leggerissimo sovrappeso | Paolo Mieli definisce così Souzan Fatayer candidata in Campania con Avs
In onda su "24 Mattino" le parole del giornalista e saggista Paolo Mieli contro la candidata di Avs Souzan Fatayer, esponente della comunità palestinese da ormai 40 anni a Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
