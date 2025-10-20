La One UI 8 non si ferma | Samsung aggiorna i Galaxy Tab S9 in Italia e altri tre smartphone

Aggiornamenti con One UI 8 per Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy A73, Galaxy M06 e Galaxy F06 5G: le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - La One UI 8 non si ferma: Samsung aggiorna i Galaxy Tab S9 in Italia e altri tre smartphone

