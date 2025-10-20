La nuovissima Mein Schiff Relax alla Stazione Marittima | 4.616 crocieristi in tour

Salernotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano ad attraccare le navi da crociera a Salerno. Stamattina 4.616 crocieristi (e 1390 membri di equipaggio) hanno fatto scalo a bordo della Mein Schiff Relax, nuovissima nave da crociera della Tui Cruises, battezzata qualche mese fa al suo varo con un concerto di Robbie Williams. Il suo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

