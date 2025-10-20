La nuova sfida di Niccolò | la traversata dell' Oceano Atlantico in solitaria
La traversata dell'oceano Atlantico in solitaria: è questa la nuova sfida sportiva di Niccolò Banfi, velista cresciuto alla Canottieri Lecco e figlio d'arte (suo papà è Giuseppe “Baffo” Banfi, organizzatore dell'Interlaghi) che sabato mattina proprio nella sede di via Nullo ha presentato il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
