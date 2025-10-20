La Notte nel Cuore anticipazioni del 21 ottobre 2025 | Esat costretto a sposare Esma poi la abbandona dopo le nozze
Un matrimonio imposto e una fuga inattesa scuotono la nuova puntata di La Notte nel Cuore, in onda martedì 21 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Al centro della storia ci sono Esat Sansalan ed Esma, legati da una gravidanza inattesa e da un destino che qualcuno vuole decidere al posto loro. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 21 ottobre 2025 1×70 – Una scelta senza ritorno per Esma, Samet in ospedale, tensione tra famiglie. 1×71 – L’azzardo di Esat, l’umiliazione in consiglio e il matrimonio-lampo con Esma.. Orari e dove vedere La Notte nel Cuore. FAQ La Notte Nel Cuore, anticipazioni 21 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Siracusa, musica ad alto volume nel cuore della notte: una denuncia - facebook.com Vai su Facebook
Nel cuore della notte si è scagliato contro i genitori accoltellandoli mentre dormivano: a Ravenna la Polizia ha arrestato un 14enne. #ANSA - X Vai su X
La notte nel cuore anticipazioni trama puntata 21 ottobre 2025 - I più però vogliono certamente sapere quante puntate ha e quando va in onda la serie televisiva. Come scrive novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni martedì 21 ottobre: Esat costretto a sposare Esma, Samet ha una paralisi - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore, in onda martedì 21 ottobre alle ore 21:20 su Canale5 ... Segnala fanpage.it
La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata 21 ottobre 2025/ Sumru al centro di uno scandalo! - La Notte nel Cuore anticipazioni prossima puntata in onda il 21 ottobre 2025 su Canale 5: la vendetta di Hikmet è in ... Lo riporta ilsussidiario.net