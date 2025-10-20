La Notte nel Cuore anticipazioni del 21 ottobre 2025 | Esat costretto a sposare Esma poi la abbandona dopo le nozze

Un matrimonio imposto e una fuga inattesa scuotono la nuova puntata di La Notte nel Cuore, in onda martedì 21 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Al centro della storia ci sono Esat Sansalan ed Esma, legati da una gravidanza inattesa e da un destino che qualcuno vuole decidere al posto loro. Indice. La Notte Nel Cuore, anticipazioni 21 ottobre 2025 1×70 – Una scelta senza ritorno per Esma, Samet in ospedale, tensione tra famiglie. 1×71 – L’azzardo di Esat, l’umiliazione in consiglio e il matrimonio-lampo con Esma.. Orari e dove vedere La Notte nel Cuore. FAQ La Notte Nel Cuore, anticipazioni 21 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

