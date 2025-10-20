La mostra dedicata allo scultore Armando Giuffredi al museo Renato Brozzi

Dal 25 ottobre 2025 al 4 aprile 2026 il Museo Renato Brozzi, a Traversetolo, ospiterà una mostra dedicata all’attività di medaglista dello scultore Armando Giuffredi (Montecchio Emilia, 1909 - 1986), che lo stesso Brozzi ebbe come caro amico e stimò molto come artista. L’esposizione “Di getto e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it