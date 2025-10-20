La morte di Raffaele Marianella dopo l’assalto al pullman Il pm | È omicidio volontario

La procura ha già disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare le cause di morte. Il cerchio si sta stringendo intorno agli autori della sassaiola grazie anche alle telecamere di videosorveglianza e alle celle telefoniche. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La morte di Raffaele Marianella dopo l’assalto al pullman. Il pm: “È omicidio volontario”

Il bus inseguito e la pietra che ha ucciso Raffaele Marianella. Agguato ai tifosi, la ricostruzione e le indagini - Decine di reazioni di sdegno dopo la morte del secondo autista del bus che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket. Come scrive lanazione.it

Raffaele Marianella, chi è l’autista morto nell’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni ed era originario di Roma ma residente a Firenze, l’autista morto ieri sera lungo la superstrada Rieti- Come scrive lapresse.it

La morte di Raffaele Marianella: chi era la vittima - La velocità del sasso, unita a quella del bus in movimento, è risultata fatale al 65enne che da qualche mese era dipendente della Jolly Travel di Calenzano ... Riporta lanazione.it