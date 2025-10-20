La morte del fondatore di Mango caduto da un dirupo è avvolta nei dubbi È stato il figlio che era con lui al momento del volo a ucciderlo? Intanto la compagna chiede più soldi dell’eredità | cosa sappiamo sulla scomparsa di Isak Andic
Isak Andic è morto mentre si trovava in montagna col figlio Jonathan, lo scorso 14 dicembre. I due stavano facendo un’escursione vicino alle grotte di Salnitre. Siamo a Collbató, ai piedi della montagna di Montserrat, provincia di Barcellona. Isak, 71 anni, è caduto da un precipizio: un volo di 150 metri, la morte sul colpo. Con lui, unico testimone, il maggiore dei suoi tre figli, il 52enne Jonathan Andic. Che però, ora, non è più sentito in qualità di testimone: la giudice e titolare del tribunale d’istruzione n. 5 di Martorell ha modificato la posizione del figlio di Isak che è indagato, mentre i Mossos d’Esquadra indagano per omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
