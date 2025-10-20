La morte assurda di Raffaelle Marianella | dietro quella pietra non c' è il caso ma una mano
Raffaele Marianella, di professione autista, l'altra notte era seduto al fianco del collega. Forse più tardi gli avrebbe dato il cambio. Una vita come tante altre, stroncata da un sasso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Il post straziante della figlia Federica: la assurda morte di Raffaele Marianella - facebook.com Vai su Facebook
Un autista è stato ucciso da un mattone lanciato contro un pullman di tifosi. Una morte assurda, frutto di odio e disumanità. Chi ama lo sport non può voltarsi dall’altra parte. Non è tifo, è barbarie. @lazio_e - X Vai su X
La morte assurda di Raffaelle Marianella: dietro quella pietra non c'è il caso ma una mano - Raffaele Marianella, di professione autista, l'altra notte era seduto al fianco del collega. Riporta ilmessaggero.it
Raffaele Marianella morto nell'agguato ultrà, il tragico destino a un anno a pensione: «Non doveva nemmeno essere su quel pullman» - Era su quel pullman per accompagnare l'autista più giovane Raffaele Marianella, il 65enne ucciso ieri sera nell'agguato al bus che riportava a casa, da Rieti, i tifosi del ... Secondo leggo.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia: indignazione e dolore per la morte di Raffaele Marianella - Condanna unanime dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia a Rieti, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. panorama.it scrive