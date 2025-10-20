La minaccia di Salvini alle banche | Se si lamentano sale il contributo in Manovra

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"O così o andrà peggio". È la minaccia con cui Matteo Salvini torna a incalzare le banche, chiamate - secondo la Legge di Bilancio - a versare un contributo composto da misure sia congiunturali che strutturali. Il leader della Lega definisce "incredibile" che gli istituti di credito "si. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

minaccia salvini banche lamentanoManovra, la minaccia di Salvini alle banche: "Se si lamentano il contributo aumenta" - "Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Si legge su iltempo.it

minaccia salvini banche lamentanoLa minaccia di Salvini alle banche: "Se si lamentano sale il contributo in Manovra" - Il vicepremier è intervenuto anche sull'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: "Non mi sembra un buon modo di aiutare l'economia" ... Secondo today.it

minaccia salvini banche lamentanoManovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche italiane” - MILANO (ITALPRESS) – “Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minaccia Salvini Banche Lamentano