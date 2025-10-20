La minaccia di Salvini alle banche | Se si lamentano sale il contributo in Manovra
"O così o andrà peggio". È la minaccia con cui Matteo Salvini torna a incalzare le banche, chiamate - secondo la Legge di Bilancio - a versare un contributo composto da misure sia congiunturali che strutturali. Il leader della Lega definisce "incredibile" che gli istituti di credito "si. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Matteo Salvini, maestro dell’odio e dell’intolleranza, ha il coraggio di parlare di “onda rossa di odio” mentre minaccia leggi più severe per soffocare il diritto di sciopero e protesta. La sua carriera si regge sulla divisione e sulla paura, e ora sogna un’Italia autorit - facebook.com Vai su Facebook
Landini: “Salvini minaccia le brave persone. Dovrebbero baciare i piedi a chi è in piazza” - la Repubblica - X Vai su X
Manovra, la minaccia di Salvini alle banche: "Se si lamentano il contributo aumenta" - "Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Si legge su iltempo.it
La minaccia di Salvini alle banche: "Se si lamentano sale il contributo in Manovra" - Il vicepremier è intervenuto anche sull'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: "Non mi sembra un buon modo di aiutare l'economia" ... Secondo today.it
Manovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche italiane” - MILANO (ITALPRESS) – “Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Scrive msn.com