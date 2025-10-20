La minaccia dell' ambasciatore russo | L' Italia non partecipi al furto del secolo sui nostri capitali

Il via libera dell'Italia all'utilizzo di beni russi congelati nell'Unione europea a vantaggio dell'Ucraina porterebbe a danni gravi e di lungo termine ai rapporti con la Russia, e allo stesso percorso di pace. Il monito è arrivato da Alexey Paramonov, ambasciatore della Federazione Russa in. 🔗 Leggi su Today.it

