La Mens Sana non fallisce il colpo Ripresa micidiale dei biancoverdi
MENS SANA 81 OLIMPIA LEGNAIA 65 MENS SANA: Belli 8, Pannini 5, Perin 4, Calviani, Cerchiaro 2, Yarbanga 14, Pucci 5, Lodoli ne, Moretti, Nepi 20, Prosek 16, Jokic 7. Allenatore Vecchi. OLIMPIA LEGNAIA: Euzzor 1, Janha ne, Pracchia, Santin, Merlo 13, Bettine, Baldasseroni 15, Scali 17, Del Secco 2, Sulina 8, Tintori 9, Lastrucci. Allenatore Armellini. Arbitri: Deliallisi e Nocchi. Parziali: 17-19; 30-31; 54-43. SIENA - Grazie ad una ripresa super, dopo un primo tempo invece molto complicato, la Mens Sana torna al successo battendo il fanalino di coda Olimpia Legnaia guidato dall’ex Armellini, tecnico con un passato nel settore giovanile biancoverde. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
COLLE VOLLEY ? Under 18 Femminile Colle Volley vs Mens Sana Siena 3-0 set: 25-8 25-4 25-13 Vittoria casalinga per le ragazze di Signorini-Panti. Vittoria netta e senza appello contro una volenterosa Mens Sana. Avvio di primo set subito travolgente d - facebook.com Vai su Facebook
Wibog entra nel capitale della Mens Sana: investitori statunitensi acquistano il 25% della società https://gazzettadisiena.it/wibog-entra-nel-capitale-della-mens-sana-investitori-statunitensi-acquistano-il-25-della-societa/… - X Vai su X
Reggiolo, fallisce il colpo della banda del bancomat - Nella notte, poco dopo le tre, i malviventi hanno tentato il furto con il sistema dell’esplosione, che ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Fallisce il colpo al bancomat del centro - Hanno tentato il colpo al bancomat, usando il classico sistema dell’esplosivo per arrivare al forziere con i soldi a disposizione del servizio di cassa continua del paese. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Fanno esplodere il bancomat ma il colpo fallisce - Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato in piazza Unità d’Italia, a Miradolo Terme, dove intorno alle 3. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it