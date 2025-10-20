La manovra 2026 riguarda le famiglie il carico fiscale e il rilancio gli investimenti

P iù tempo con i figli, meno tasse sul lavoro, incentivi per chi assume, bonus confermati. La Legge di Bilancio 2026, appena approvata, al di là della manovra contabile, è un vero e proprio mosaico di interventi che toccano la vita quotidiana di milioni di italiani. Tra conferme attese e novità sorprendenti, ecco, punto per punto, cosa cambia davvero. Congedo di paternità: il numero dei padri che lo chiedono è triplicato in 10 anni X Finanziaria e famiglie: più tempo per i figli. Tra le novità che riguardano il fronte della genitorialità, la manovra allunga la soglia per richiedere il congedo parentale: non più fino ai 12 anni del figlio, ma fino ai 14. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La manovra 2026 riguarda le famiglie, il carico fiscale e il rilancio gli investimenti

Leggi anche questi approfondimenti

Il dibattito principale sulle pensioni nella manovra 2026 riguarda l'aumento dell'età pensionabile Quando aumenta l'età pensionabile, di quanto e per chi: https://fanpa.ge/EuiIa - facebook.com Vai su Facebook

Forse non sai che la manovra di bilancio è una cosa e la conferenza stampa un'altra. La scadenza del 20 per la trasmissione alle Camere e alla Commissione Europea riguarda solo la prima - X Vai su X

Manovra 2026: il governo punta su famiglie e ceto medio - Irpef giù dal 35 al 33%, più risorse per famiglie e lavoratori, superdeduzioni per le nuove assunzioni e 2,4 mil ... Segnala romasette.it

Manovra 2026: ecco il testo della nuova Legge di Bilancio - Il Consiglio dei Ministri, riunitosi a Palazzo Chigi sotto la presidenza del premier Giorgia Meloni, ha approvato il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario ... Segnala pressgiochi.it

Manovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (bozza in PDF) - Approvata dal governo, nella tarda mattinata del 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni. Scrive leggioggi.it