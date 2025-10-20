La mano russa dietro i flussi migratori illegali L’allarme di Sofia
Sofia lancia un monito per Bruxelles e Londra: “Agenti russi e gruppi radicali dell’estrema sinistra starebbero collaborando con i trafficanti di esseri umani per destabilizzare l’Unione Europea”. A dirlo è Daniel Mitov, ministro dell’Interno bulgaro, che in un’intervista a The Times ha denunciato legami diretti tra i servizi segreti di Mosca e le reti criminali che facilitano l’immigrazione illegale lungo le rotte balcaniche. “Gli 007 russi, ha spiegato Mitov, aiutano i trafficanti a individuare i punti deboli delle frontiere esterne dell’Ue e istruiscono i migranti su come eludere i controlli e sfruttare i sistemi di asilo europei e britannici”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Spaventa l’Europa la tetraggine della guerra ibrida russa. Alimenta fobie, nutre idiosincrasie di minacce imminenti e giustifica un’iperbole di spese militari. È dal colpo di mano nemico in Crimea, nel 2014, che i bilanci militari europei lievitano geometricamente - facebook.com Vai su Facebook
