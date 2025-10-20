La mano | mangiare e scrivere

La mano che prende una penna e scrive su un foglio bianco: un gesto sempre più raro. Stiamo perdendo, giorno dopo giorno, la capacità della scrittura. Provare a scrivere oggi significa riscoprire un’abilità dimenticata. Prendiamo un foglio e una penna. Iniziamo a scrivere, e ci accorgiamo che la mano fatica a seguire con ordine i nostri pensieri. Scrivere una pagina intera sembra difficile. Eppure scrivere è un atto fondamentale per la nostra energia psichica: vuol dire mettere in ordine i pensieri, dare forma a ciò che ci abita dentro. Scrivere — usare la mano — è un atto contro la depressione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - La mano: mangiare e scrivere

