La mano di Chivu sull’Inter Idee giovani e gestione

20 ott 2025

Il tempo dei sorrisi è durato lo spazio di un abbraccio sul prato dell’Olimpico, tra Chivu e i giocatori, una volta sancita la vittoria a Roma. Un bel toccasana per l’ Inter, una stoccata a una diretta concorrente, riacciuffata in classifica (come il Napoli) in un weekend nel quale il calendario non sembrava così favorevole. Domani tornerà la Champions League, una nuova trasferta contro l’ Union Saint-Gilloise, presumibilmente con uno schieramento iniziale ben diverso da quello dell’Olimpico. Saranno invece uguali i presupposti con cui la squadra entrerà in campo, spinta dai principi che Chivu ha aggiunto alla solida base posta dal lavoro di Inzaghi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

