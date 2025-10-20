La mamma di Michele Molteni non ce l' ha fatta Una settimana fa l' accorato appello

La madre di Michele Molteni non ce l'ha fatta, ed è venuta a mancare nella giornata di domenica. Il popolare youtuber di Costa Masnaga aveva lanciato un accorato appello pubblicando un video martedì scorso, attraverso il quale chiedeva aiuto a follower e spettatori del suo canale, che vanta 1,67. 🔗 Leggi su Leccotoday.it