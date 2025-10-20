La mamma di Michele Molteni non ce l' ha fatta Una settimana fa l' accorato appello
La madre di Michele Molteni non ce l'ha fatta, ed è venuta a mancare nella giornata di domenica. Il popolare youtuber di Costa Masnaga aveva lanciato un accorato appello pubblicando un video martedì scorso, attraverso il quale chiedeva aiuto a follower e spettatori del suo canale, che vanta 1,67. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Ieri è scomparsa a 97 anni Giuliana Di Cretico, la mamma di Andrea, Michele e Mariella Pazienza... Chi l'ha conosciuta ricorderà sempre con affetto la sua dolcezza! ? - facebook.com Vai su Facebook
La mamma di Michele Molteni non ce l'ha fatta. Una settimana fa l'accorato appello - Il popolare youtuber di Costa Masnaga aveva chiesto aiuto a medici specialisti per aiutare la donna a riprendere l'alimentazione e le terapie. Lo riporta leccotoday.it
Michele Molteni, l'appello disperato su Youtube: "Mia madre sta morendo di cancro, aiutatemi" - Il creator chiede a follower e spettatori del canale aiuto per far proseguire le terapie alla madre, gravemente malata: "Segnalatemi un bravo oncologo che la possa seguire. Secondo today.it
“Mamma sta morendo, non c’è tempo” l’appello disperato del famoso registrato in un video - Scopri il toccante appello di Michele Molteni, influencer, per la madre malata di tumore. Scrive bigodino.it