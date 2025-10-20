La maestria del mosaico in mostra alla Galleria del Ridotto

Cesenatoday.it | 20 ott 2025

Sabato 25 ottobre alla Galleria del Ridotto in Corso Giuseppe Mazzini si inaugura la mostra collettiva “Oltre il pensiero musivo a Ravenna” inserita nel calendario della nona edizione della Biennale di mosaico contemporaneo, che omaggia il mosaico come ponte fra passato e presente. “Oltre il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

