La madre gli dice di andare a dormire figlio 20enne gli spara undici volte | dramma in Texas

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 20 anni, Kevin Marin, è stato arrestato per aver sparato 11 volte alla madre, dopo che la donna gli aveva detto di andare a letto nella loro casa di Santa Teresa, nello Stato Usa del Texas. La vittima, trovata agonizzante dal figlio maggiore, è ricoverata in condizioni critiche. Il giovane è accusato di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

