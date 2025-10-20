"La cosa più bella è essere sé stessi, senza bisogno di effetti speciali". Con queste parole, pronunciate sul palco del Salone dei Cinquecento da Carlo Conti intervistato da Agnese Pini direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, si potrebbe sintetizzare lo spirito del Festival Luce! 2025, che il 17 e 18 ottobre ha riempito Palazzo Vecchio di voci, storie e idee in occasione della quinta edizione. “Senza filtri“ è stato più di un titolo: un invito a guardarsi negli occhi, abbandonare sovrastrutture e tornare a un dialogo autentico. Due giorni di prospettive diverse per interrogarsi su come restare umani mentre tutto cambia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"