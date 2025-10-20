La Luce! di un dialogo autentico | Siamo noi senza effetti speciali

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"La cosa più bella è essere sé stessi, senza bisogno di effetti speciali". Con queste parole, pronunciate sul palco del Salone dei Cinquecento da Carlo Conti intervistato da Agnese Pini direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce!, si potrebbe sintetizzare lo spirito del Festival Luce! 2025, che il 17 e 18 ottobre ha riempito Palazzo Vecchio di voci, storie e idee in occasione della quinta edizione. “Senza filtri“ è stato più di un titolo: un invito a guardarsi negli occhi, abbandonare sovrastrutture e tornare a un dialogo autentico. Due giorni di prospettive diverse per interrogarsi su come restare umani mentre tutto cambia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la luce di un dialogo autentico siamo noi senza effetti speciali

© Quotidiano.net - La Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali"

Scopri altri approfondimenti

luce dialogo autentico siamoLa Luce! di un dialogo autentico: "Siamo noi, senza effetti speciali" - Il successo della 5ª edizione del Festival organizzato dal nostro giornale: due giorni di incontri, dibattiti, idee ... Riporta quotidiano.net

luce dialogo autentico siamoFestival di Luce! Fra inclusione, giovani e futuro: quanti temi nella mattina di sabato, il racconto - Tanti ospiti, dal ministro per le Disabilità Locatelli al direttore del tg di La7 Enrico Mentana ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Luce Dialogo Autentico Siamo