La lite si infiamma e sfocia in cinghiate

Trentotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene assurde quelle con cui si sono trovati a fare i conti lo scorso fine settimana gli agenti della polizia di Bolzano, intervenuti in via Cappuccini a causa di una lite notturna sfociata in cinghiate.Giunti sul posto, i poliziotti, dopo aver visionato le immagini dell’impianto di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Lite Infiamma Sfocia Cinghiate