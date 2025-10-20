La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente trattano lo sport come una mucca El Paìs

Ilnapolista.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Liga spagnola sbarca a Miami Villarreal-Barcellona. “Le migliaia di tifosi che riempirebbero gli spalti di casa la guarderanno in televisione – scrive Manuel Jabois sul Paìs – Ci saranno voli transoceanici. Un viaggio intercontinentale si aggiunge a un programma francamente divertente. Ci saranno, naturalmente, molti milioni per entrambi i club, perché queste cose non si fanno per amore. Ciò che si ottiene non è solo adulterare la Liga sportivamente ed economicamente, ma trasformarla in uno strumento promozionale con cui inviare i loro migliori venditori per attirare l’attenzione che altrimenti non otterrebbero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la liga a miami 232 un mezzo promozionale scadente trattano lo sport come una mucca el pa236s

© Ilnapolista.it - La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente, trattano lo sport come una mucca (El Paìs)

Altre letture consigliate

liga miami 232 mezzoLa Liga a Miami &#232; un mezzo promozionale scadente, trattano lo sport come una mucca (El Paìs) - Tebas sta vendendo l'anima del campionato: il calcio senza legittimità sociale è solo affari" ... Da ilnapolista.it

liga miami 232 mezzoLiga, i capitani delle squadre pensano a una protesta contro la partita a Miami - Com'&#232; noto, non è solo l'Italia che sta valutando la possibilità di far giocare una partita del suo campionato al di fuori dei confini nazionali e continentali, ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Liga Miami 232 Mezzo