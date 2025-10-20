La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente trattano lo sport come una mucca El Paìs

La Liga spagnola sbarca a Miami Villarreal-Barcellona. “Le migliaia di tifosi che riempirebbero gli spalti di casa la guarderanno in televisione – scrive Manuel Jabois sul Paìs – Ci saranno voli transoceanici. Un viaggio intercontinentale si aggiunge a un programma francamente divertente. Ci saranno, naturalmente, molti milioni per entrambi i club, perché queste cose non si fanno per amore. Ciò che si ottiene non è solo adulterare la Liga sportivamente ed economicamente, ma trasformarla in uno strumento promozionale con cui inviare i loro migliori venditori per attirare l’attenzione che altrimenti non otterrebbero. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente, trattano lo sport come una mucca (El Paìs)

Altre letture consigliate

I giocatori della Liga si fermano in campo per protestare contro la decisione di spostare Villarreal-Barcellona a Miami. Un segnale che riguarda da vicino anche il calcio italiano: https://fanpa.ge/BexHA - facebook.com Vai su Facebook

Anche durante Siviglia-Maiorca di oggi, i giocatori sono rimasti fermi per 15 secondi dopo il calcio d'inizio, per protesta contro Villarreal-Barcellona a Miami. Questa volta la Liga ha trasmesso la contestazione, ma spacciandola per una protesta contro la gu - X Vai su X

La Liga a Miami è un mezzo promozionale scadente, trattano lo sport come una mucca (El Paìs) - Tebas sta vendendo l'anima del campionato: il calcio senza legittimità sociale è solo affari" ... Da ilnapolista.it

Liga, i capitani delle squadre pensano a una protesta contro la partita a Miami - Com'è noto, non è solo l'Italia che sta valutando la possibilità di far giocare una partita del suo campionato al di fuori dei confini nazionali e continentali, ... Lo riporta milannews.it