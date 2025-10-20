La Leonzio ferma l' Atletico Catania 1994 | primo ko stagionale per gli uomini di Galfano

Primo ko, in campionato, per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. La squadra giallorossoblù paga le fatiche di Coppa Italia e, allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia, lascia i 3 punti in palio alla Leonzio. Gara combattuta e spigolosa. Alla fine vincono i bianconeri allenati da Giuseppe Sequenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

