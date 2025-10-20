La Leonzio ferma l' Atletico Catania 1994 | primo ko stagionale per gli uomini di Galfano
Primo ko, in campionato, per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. La squadra giallorossoblù paga le fatiche di Coppa Italia e, allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia, lascia i 3 punti in palio alla Leonzio. Gara combattuta e spigolosa. Alla fine vincono i bianconeri allenati da Giuseppe Sequenzia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Calcio, Eccellenza B. Il Vittoria ruggisce: Leonzio battuto, l'Avola è a un passo - facebook.com Vai su Facebook
La Leonzio ferma l'Atletico Catania 1994: primo ko stagionale per gli uomini di Galfano - La squadra giallorossoblù paga le fatiche di Coppa Italia e, allo stadio “Aldo Binanti” di Scordia, lascia i 3 punti in palio alla ... Riporta cataniatoday.it
Leonzio-Atletico Catania a Scordia: sfida ad alta tensione per la sesta giornata - Si alza il sipario sulla sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, che vede in campo tre formazioni della provincia di Catania. Come scrive goalsicilia.it