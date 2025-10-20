La Lega presenta i candidati nel Sannio | Sanità e Infrastrutture sono le nostre priorità

Tempo di lettura: 3 minuti La Lega ha ufficialmente dato il via questa mattina, alla campagna elettorale per le prossime Elezioni Regionali. Alla conferenza stampa di presentazione dei candidati sanniti erano presenti il deputato Gianpiero Zinzi e i sindaci leghisti Armando Rocco di Calvi e Mauro De Ieso di Pago Veiano, insieme ai protagonisti, Luigi Barone e Teresa Ciarlo. Con lo slogan “Liberi e Forti”, richiamo a una tradizione politica di impegno e radicamento territoriale, il partito punta a conquistare la guida della Regione, proponendosi come alternativa al centrosinistra. Al centro del programma, temi come sanità, infrastrutture, coesione sociale e investimenti, con l’obiettivo dichiarato di restituire centralità a un territorio che – secondo la Lega – è stato troppo a lungo marginalizzato dalle politiche regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

