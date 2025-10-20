La lastra di vetro cede e lo schiaccia | muore un operaio ferito un suo collega

Dietro i cancelli di una vetreria di via Monte Grappa a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, si è consumata l'ennesima tragedia sul lavoro: un uomo di 58 anni, di origine straniera, è morto mentre un suo collega di 34 anni è rimasto ferito. La dinamica dell'incidenteDa una prima. 🔗 Leggi su Today.it

