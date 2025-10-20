La Kings League di Florenzi parte con una sconfitta | errore decisivo negli shootout

Esordio amaro per Alessandro Florenzi nella Kings League Cup: il suo errore dal dischetto decide il match inaugurale. I Caesar, di Er Faina ed Enerix, battono i Bigbro di Moonryde per 7-6 e conquistano i primi punti della stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lamine Yamal re anche in Kings League #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

La Sfida per cui ancora non sei pronto. #kingsleague - X Vai su X

La Kings League di Florenzi parte con una sconfitta: errore decisivo negli shootout - Esordio amaro per Alessandro Florenzi nella Kings League Cup: il suo errore dal dischetto decide il match inaugurale ... Si legge su fanpage.it

Kings League, Florenzi e Moscardelli fanno l’esordio con la maglia dei Bigbro - Questa volta non in un club professionistico ma nella Kings League, con la maglia dei Bigbro dello streamed Moonryde. Come scrive gianlucadimarzio.com

Kings League Italia, ecco Florenzi: farà parte dei nuovi BigBro - L’ex difensore di Roma e Milan, Alessandro Florenzi, entrerà a far parte della Kings League Italia: sarà un giocatore dei BigBro di Moonryde Verso fine agosto aveva annunciato l’addio al Milan e al ca ... Lo riporta gianlucadimarzio.com