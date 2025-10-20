La guerra della finanza martedì 21 ottobre presentazione del libro di Alessandro Volpi alla Feltrinelli
Martedì 21 ottobre, alle 17.30 alla Libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Volpi “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”. Ne discuteranno con l’autore Maurizio Brotini, direttore di Ires Toscana (Istituto Ricerche Economiche e Sociali, e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'INCONTRO Il nuovo comandante del Roan (guardia di finanza) Matteo Guerra ricevuto dalla viceprefetto Amabile L'articolo: https://cityne.ws/EC5dU - facebook.com Vai su Facebook
Onu, almeno 21.000 bimbi a Gaza disabili a causa guerra - 000 bambini a Gaza vivono con disabilità causate dalla guerra tra Israele e Hamas dal 7 ottobre 2023, secondo il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd). Da ansa.it