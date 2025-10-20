La guerra della finanza martedì 21 ottobre presentazione del libro di Alessandro Volpi alla Feltrinelli

Livornotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 21 ottobre, alle 17.30 alla Libreria Feltrinelli, si terrà la presentazione del libro di Alessandro Volpi “La guerra della finanza. Trump e la fine del capitalismo globale”. Ne discuteranno con l’autore Maurizio Brotini, direttore di Ires Toscana (Istituto Ricerche Economiche e Sociali, e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Onu, almeno 21.000 bimbi a Gaza disabili a causa guerra - 000 bambini a Gaza vivono con disabilità causate dalla guerra tra Israele e Hamas dal 7 ottobre 2023, secondo il Comitato Onu sui diritti delle persone con disabilità (Crpd). Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Finanza Marted236 21