La guerra dei mobili torna in tribunale dopo 14 anni da rifare la divisione dei beni tra gli ex coniugi

Perugiatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici anni di battaglia legale per gli arredi e i mobili della ex casa coniugale non sono bastati per fare la divisione dei beni e si dovrà tornare in aula per chiudere, forse definitivamente, la contesa sull'arredamento.La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo, annullando la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

