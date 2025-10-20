La guerra dei mobili torna in tribunale dopo 14 anni da rifare la divisione dei beni tra gli ex coniugi
Quattordici anni di battaglia legale per gli arredi e i mobili della ex casa coniugale non sono bastati per fare la divisione dei beni e si dovrà tornare in aula per chiudere, forse definitivamente, la contesa sull'arredamento.La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo, annullando la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Era in possesso di Kalashnikov e armi da guerra: 51enne arrestato a San Severo Illecita detenzione di armi e munizionamento da guerra, oltre ad armi comuni da sparo: un 51enne è stato arrestato a San Severo dalla Squadra Mobile della Questura di Foggia - facebook.com Vai su Facebook