La Guardia Costiera soccorre 91 migranti su un barcone alla deriva a largo di Lampedusa – Il video

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Lampedusa, 20 ottobre 2025 A seguito di una segnalazione di Frontex su un’imbarcazione alla deriva a 16 miglia da Lampedusa, la Guardia Costiera ha soccorso 91 migranti, trovando a bordo anche due vittime; i superstiti, molti in condizioni precarie, sono stati sbarcati e assistiti a Lampedusa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

