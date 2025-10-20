La Guardia Costiera soccorre 91 migranti su un barcone alla deriva a largo di Lampedusa – Il video

(Agenzia Vista) Lampedusa, 20 ottobre 2025 A seguito di una segnalazione di Frontex su un’imbarcazione alla deriva a 16 miglia da Lampedusa, la Guardia Costiera ha soccorso 91 migranti, trovando a bordo anche due vittime; i superstiti, molti in condizioni precarie, sono stati sbarcati e assistiti a Lampedusa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online