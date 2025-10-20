La grande noia | in Serie A mai così pochi gol segnati Cosa c’è dietro il record negativo della settima giornata

Il grande spettacolo del calcio italiano è servito: la Serie A, tra partite in Australia e lotta senza quartiere alla pirateria, firma un nuovo invidiabile record. Mai nella storia del campionato a 20 squadre si era segnato così poco come in questa settima giornata della stagione 202526. Appena 11 gol realizzati in dieci partite, con ben quattro 0-0 (anche se oggi fa più figo dire clean sheet ) e tanti tanti sbadigli. Il primato lo ha certificato il risultato finale di Cremonese – Udinese, imperdibile posticipo di un weekend lungo che si era aperto con il doppio 0-0 in Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

