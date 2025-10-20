La giunta comunale di Porto Cesareo riduce l’Imu sui terreni edificabili
PORTO CESAREO – Con un recente atto deliberativo della giunta comunale di Porto Cesareo, l’amministrazione comunale della sindaca Silvia Tarantino ha disposto la riduzione dell’aliquota Imu sui terreni edificabili. Il Comune ha inteso così venire incontro alle sollecitazioni di diversi cittadini. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
