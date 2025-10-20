La Ginecologa risponde Rapporto non protetto al primo giorno di ciclo rischio gravidanza?
B uongiorno dottoressa, era il primo giorno di ciclo e ho avuto un rapporto non protetto, quante possibilità ho di rimanere incinta? Sesso tantrico: in cosa consiste l’antica disciplina sessuale X Risponde la Dottoressa Monica Calcagni. Sono la Dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia. Da oltre vent’anni accompagno le donne in ogni fase della loro vita con competenza, ascolto e passione. Mi sono laureata con lode all’ Università di Roma “Tor Vergata”, dove ho conseguito anche la Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia con lode e un Master di II livello in Medicina Estetica, oltre a varie certificazioni specialistiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Argomenti simili trattati di recente
L'assunzione di FANS può causare un sanguinamento importante a 15 giorni dal parto? Risponde la ginecologa De Carolis: https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/sanguinamento-importante-a-15-giorni-dal-parto-colpa-dei-fans-4238 - facebook.com Vai su Facebook
La Ginecologa risponde. Come spiegare alle bambine le prime mestruazioni? - X Vai su X
Sono normali delle perdite giallastro dopo un rapporto non protetto? - comunque un aumento della produzione di muco chiaro è in relazione ad un incremento dei livelli di estrogeni, che si possono avere in una ... Da corriere.it