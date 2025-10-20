La GenZ avrà un bel problema con i posti di lavoro | cosa dicono i dati sulla jobless growth

L'economia cresce ma i posti di lavoro no. È uno dei tanti effetti che sta avendo l'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Secondo David Mericle e Pierfrancesco Mei, analisti della Goldman Sachs, a pagare il prezzo più alto saranno i neolaureati, i giovani e le minoranze. 🔗 Leggi su Fanpage.it