La GenZ avrà un bel problema con i posti di lavoro | cosa dicono i dati sulla jobless growth
L'economia cresce ma i posti di lavoro no. È uno dei tanti effetti che sta avendo l'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro. Secondo David Mericle e Pierfrancesco Mei, analisti della Goldman Sachs, a pagare il prezzo più alto saranno i neolaureati, i giovani e le minoranze. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Controradio Firenze. . Gen Z. Puntata del 17 ottobre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif. Tema della puntata: Giovani di piazza e di governo La partecipazione della GenZ alle mobilitazi - facebook.com Vai su Facebook