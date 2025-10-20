La fragile tregua di Gaza aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim Witkoff e Kushner in Israele domani è il turno di Vance – La diretta

Continua, seppur con notevoli difficoltà, il cammino del percorso di pace tra Israele e Hamas. L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff e il genero e consigliere del presidente americano Donald Trump Jared Kushner sono in Israele. Nelle prossime ore incontreranno il premier israeliano Benjamin Netanyahu in vista della visita del vice presidente americano J.D. Vance nella regione. Intanto Israele ha aperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. Lo riporta il portale di Canale 12. Sale il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, ieri 44 morti. Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. 🔗 Leggi su Open.online

