La fragile tregua di Gaza aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim Witkoff e Kushner in Israele domani è il turno di Vance – La diretta

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua, seppur con notevoli difficoltà, il cammino del percorso di pace tra Israele e Hamas. L’inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente  Steve Witkoff  e il genero e consigliere del presidente americano Donald Trump  Jared Kushner  sono in Israele. Nelle prossime ore incontreranno il premier israeliano  Benjamin Netanyahu   in vista della visita del vice presidente americano  J.D. Vance   nella regione. Intanto Israele ha aperto i valichi di frontiera di Kerem Shalom e Kissufim. Lo riporta il portale di Canale 12. Sale il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza, ieri 44 morti. Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fragile tregua gaza apertiLa fragile tregua di Gaza, aperti i valichi di Kerem Shalom e Kissufim. Witkoff e Kushner in Israele, domani è il turno di Vance – La diretta - Due palestinesi sono stati uccisi stamattina dalle forze israeliane a est di Gaza City. Lo riporta msn.com

fragile tregua gaza apertiFragile tregua a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... Segnala lanotiziagiornale.it

fragile tregua gaza apertiMedia israeliani: «Hamas viola tregua a Rafah, risposta aerea Idf» - La fragile tregua a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, è stata spezzata. Lo riporta thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Fragile Tregua Gaza Aperti