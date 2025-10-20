La Forza di una donna le anticipazioni dal 20 al 25 ottobre
Scopriamo le trame delle puntate della settimana della dizi turca in onda tutti i giorni su Canale 5.
La forza di una donna dal 20 ottobre: Bahar disperata, fa una drammatica scoperta - La forza di una donna, cambia tutto dal 20 ottobre: Bahar deve accettarlo, quello che vede la lascia sconvolta.
La forza di una donna Anticipazioni 20 ottobre 2025: Bahar cade in trappola! - Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 20 ottobre 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar si presenta all'appuntamento, non sapendo che non è stato Sarp a mandarle il m ...
La forza di una donna 20–25 ottobre 2025: Bahar scopre la nuova famiglia di Sarp, Sirin e Munir la colpiscono