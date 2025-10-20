La forza di una donna | le anticipazioni dal 20 al 25 ottobre su Canale 5

Anticipazioni La forza di una donna dal 20 al 25 ottobre La nuova dizi turca La forza di una donna, remake della serie giapponese di successo Woman, continua a conquistare il pubblico di Canale 5. Ecco tutto ciò che accadrà nelle puntate in onda da lunedì 20 a sabato 25 ottobre, ogni pomeriggio alle 16.05 (sabato alle 14.30 ). Lunedì 20 ottobre: la verità su Sarp. Bahar si reca in un albergo per un misterioso incontro con Sarp, ignara che dietro tutto si nasconde un inganno. È infatti Sirin ad aver organizzato la situazione, con l’obiettivo di distruggere le speranze della sorella. Bahar scopre così che Sarp è sposato con Piril e che ha due bambini. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

