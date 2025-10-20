La forza di una donna anticipazioni 21 ottobre | Bahar sotto shock qualcuno ha rapito Nisan e Doruk

Nella puntata di martedì 21 ottobre su Canale 5 alle ore 16.00 l'eroina della dizi turca si trova a fare i conti con una verità dolorosa e con una minaccia che tocca i figli. Scopriamo le anticipazioni de La forza di una donna Martedì 21 ottobre La forza di una donna torna su Canale 5 alle ore 16.00 - e in streaming su Mediaset Infinity - con un passaggio chiave per la protagonista Bahar, che si troverà a dover affrontare la paura più grande per una madre: la sparizione dei figli. Un appuntamento nato da un messaggio apparentemente firmato da Sarp diventa l'innesco di una verità scomoda e di un gioco al rialzo sulla paura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 21 ottobre: Bahar sotto shock, qualcuno ha rapito Nisan e Doruk

