La Fondazione Zeffirelli partecipa all’iniziativa ' I nuovi poeti del futurismo 100 anni d

Firenze, 20 ottobre 2025 - In occasione del centenario dell’antologia I nuovi poeti del Futurismo (Roma, Edizioni futuriste di Poesia, 1925), pubblicata da Filippo Tommaso Marinetti per celebrare la vitalità e la compattezza del movimento da lui fondato nel 1909, la Fondazione Zeffirelli aderisce al progetto “I nuovi poeti del futurismo. 100 anni dopo (1925–2025)”, ideato e organizzato dalla Fondazione Primo Conti grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze con il patrocinio del Comune di Fiesole. Il programma, a cura di Silvia Porto, propone un ciclo di conferenze dedicate ai molteplici aspetti del Futurismo – dalla letteratura al teatro, dalla pittura alla musica, dall’architettura alla moda – con l’obiettivo di riscoprire la dimensione interdisciplinare e l’energia innovativa che caratterizzarono il movimento futurista, inteso come “arte totale” capace di coinvolgere la vita quotidiana nella sua globalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

