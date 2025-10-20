La Fondazione Zeffirelli partecipa all’iniziativa ' I nuovi poeti del futurismo 100 anni d
Firenze, 20 ottobre 2025 - In occasione del centenario dell’antologia I nuovi poeti del Futurismo (Roma, Edizioni futuriste di Poesia, 1925), pubblicata da Filippo Tommaso Marinetti per celebrare la vitalità e la compattezza del movimento da lui fondato nel 1909, la Fondazione Zeffirelli aderisce al progetto “I nuovi poeti del futurismo. 100 anni dopo (1925–2025)”, ideato e organizzato dalla Fondazione Primo Conti grazie al contributo della Città Metropolitana di Firenze con il patrocinio del Comune di Fiesole. Il programma, a cura di Silvia Porto, propone un ciclo di conferenze dedicate ai molteplici aspetti del Futurismo – dalla letteratura al teatro, dalla pittura alla musica, dall’architettura alla moda – con l’obiettivo di riscoprire la dimensione interdisciplinare e l’energia innovativa che caratterizzarono il movimento futurista, inteso come “arte totale” capace di coinvolgere la vita quotidiana nella sua globalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato 25 ottobre Segnaliamo la visita guidata alla Fondazione Franco Zeffirelli Onlus di Firenze promossa da Associazione Musicale Concentus Lucensis Oltre al museo, visita dell'archivio e della biblioteca personale di Franco Zeffirelli. Per informazioni e - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, incontro con Dacia Maraini alla Fondazione Franco Zeffirelli http://dlvr.it/TNdMNc ? #Firenze - X Vai su X