La follia delle tasse in più sugli affitti brevi

Ilfoglio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la legge di bilancio per il 2026, l’aliquota sugli affitti brevi potrebbe salire dal 21 al 26 per cento. La ragione è evidente: il ministro Giorgetti ha bisogno di gett. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la follia delle tasse in pi249 sugli affitti brevi

© Ilfoglio.it - La follia delle tasse in più sugli affitti brevi

Contenuti che potrebbero interessarti

follia tasse pi249 affittiLa follia delle tasse in più sugli affitti brevi - L’escalation regolatoria è un danno per tutti: i turisti perderebbero opportunità, i proprietari reddito, i clienti sicurezza e qualità, le autorità la trasparenza e il fisco il gettito. Come scrive ilfoglio.it

Affitti brevi, cosa c’è dietro il calo di quest’estate: i prezzi, le tasse, la fuga dai costi delle piattaforme - Al tormentone di questa estate, che ha soprattutto il grave difetto di mettere tutto nello stesso calderone (le città d’arte e/o vocate ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Follia Tasse Pi249 Affitti