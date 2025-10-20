La Foggia della musica è in lutto | addio al pianista Angelo Palazzo
La ‘Foggia della musica’ è in lutto per la morte del noto musicista Angelo Palazzo, apprezzato pianista venuto a mancare nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre. Indimenticabili, per intere generazioni, le serate in musica organizzate presso la ‘Grotta Omero', nel cuore di Foggia, in cui il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
