In occasione della giornata nazionale del cane guida, lo scorso 16 ottobre, una nostra concittadina, Antonella D’Isanto, insieme al suo inseparabile e simpaticissimo cane guida, Egidio, è stata ricevuta in Parlamento, nell’ambito di un incontro organizzato dalla Unione italiana ciechi e ipovedenti. Una piccola delegazione di persone non vedenti insieme ai loro inseparabili occhi, ovvero i loro cani guida, sono stati ricevuti dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana; hanno poi sfilato insieme ai loro inseparabili amici fino a piazza di Spegna. La giornata è stata occasione per richiamare l’attenzione sul potenziamento del servizio dei cani guida, per i quali occorrono anche due anni di attesa, che sono ancora troppi rispetto al numero di soggetti ciechi o ipovedenti che necessitano del loro servizio; l’occasione è servita anche per cercare di sensibilizzare al rispetto verso questi “accompagnatori speciali” e sollecitarne l’inclusione in qualsiasi locale o anche mezzo pubblico: questi magnifici cagnoloni, dopo un ottimale addestramento, rappresentano le guide fondamentali per queste persone, e non dovrebbero subire alcuna restrizione di ingresso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La fisioterapista spezzina D’Isanto in Parlamento col suo cane guida