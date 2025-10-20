La fine dell’escalation tra Afghanistan e Pakistan e la questione del cricket

Lidentita.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo round di colloqui il 25 ottobre a Istanbul L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

la fine dell8217escalation tra afghanistan e pakistan e la questione del cricket

© Lidentita.it - La fine dell’escalation tra Afghanistan e Pakistan e la questione del cricket

Approfondisci con queste news

fine dell8217escalation afghanistan pakistanPakistan e Afghanistan: il nuovo cessate il fuoco e le radici profonde di un conflitto senza pace - Passo, pur se accolto con cauto ottimismo, è gravato dal sospetto reciproco. Lo riporta huffingtonpost.it

fine dell8217escalation afghanistan pakistanAfghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata - Afghanistan e Pakistan hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco immediato dopo una settimana di sanguinosi scontri lungo il confine. tg24.sky.it scrive

fine dell8217escalation afghanistan pakistanBasta guerra, Afghanistan e Pakistan concordano un "cessate il fuoco immediato" dopo i colloqui a Doha - Con la mediazione di Qatar e Turchia, i due Paesi concordano un armistizio per porre fine all’escalation più grave degli ultimi anni. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fine Dell8217escalation Afghanistan Pakistan