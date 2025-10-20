La figlia di Antonio Banderas sposa nozze senza cellulari e oltre 200 invitati | l'attore brinda con la stampa

La figlia di Antonio Banderas, Stella, ha sposato il compagno Alex con una romantica cerimonia Spagna alla presenza di oltre 200 invitati. Tra questi anche le figlie di Barack Obama e la sorellastra Dakota Johnson. Ai festeggiamenti vietati cellulari e massima riservatezza. L'attore, padre della sposa, è stato visto brindare con la stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

