La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith si è sposata in Spagna con una cerimonia intima che ha riunito tutta la famiglia

S tella Banderas, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, ha detto “sì” ad Alex Gruszynski durante una cerimonia blindata e romanticissima all’ Abadía Retuerta, nel cuore della provincia di Valladolid in Spagna. Un ex monastero del XII secolo trasformato in hotel e cantina di lusso: tra mura di pietra, vigneti e candele, la coppia ha trovato il luogo perfetto per dichiararsi amore eterno. Un rifugio elegante, sospeso tra storia e natura, scelto dalla coppia per la sua bellezza sobria e intimità preziosa. Ecco qualche dettaglio in più sulla cerimonia. Abiti da sposa particolari PE2025. guarda le foto Una cerimonia intima e senza riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith si è sposata in Spagna con una cerimonia intima che ha riunito tutta la famiglia

Scopri altri approfondimenti

Delle nozze blindatissime della figlia di Antonio Banderas e di Melanie Griffith sappiamo poco ma grazie a una foto rubata possiamo intravedere il vestito scelto per il ricevimento - facebook.com Vai su Facebook

Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie a nozze con Alex Gruszynski - Stella Banderas si è sposata: la figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith a nozze con Alex Gruszynski. Scrive msn.com

Stella Banderas, per il suo matrimonio con Alex Gruszynski indossa un abito da sposa di pizzo con il doppio strascico che non ti aspetti - Delle nozze blindatissime della figlia di Antonio Banderas e di Melanie Griffith sappiamo poco ma grazie a una foto rubata possiamo intravedere il vestito scelto per il ricevimento ... Segnala vanityfair.it

Il matrimonio di Stella Banderas e Alex Gruszynski: dal brindisi di Antonio alle «lacrime» di una celebrazione intima e privata che ha riunito Melanie Griffith, Dakota ... - Stella Banderas e Alex Gruszynski si sono sposati ieri all'Abadía Retuerta di Valladolid. Lo riporta vanityfair.it