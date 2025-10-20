La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith si è sposata in Spagna con una cerimonia intima che ha riunito tutta la famiglia

S tella Banderas, figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith, ha detto “sì” ad Alex Gruszynski   durante una cerimonia blindata e romanticissima all’ Abadía Retuerta, nel cuore della provincia di Valladolid in Spagna. Un ex monastero del XII secolo trasformato in hotel e cantina di lusso: tra mura di pietra, vigneti e candele, la coppia ha trovato il luogo perfetto per dichiararsi amore eterno. Un rifugio elegante, sospeso tra storia e natura, scelto dalla coppia per la sua bellezza sobria e intimità preziosa. Ecco qualche dettaglio in più sulla cerimonia. Abiti da sposa particolari PE2025. guarda le foto Una cerimonia intima e senza riflettori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

