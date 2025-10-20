La figlia di Ali Shamkhani potente consigliere dell’Ayatollah Khamenei ha scelto uno stile decisamente poco conforme alle leggi islamiche per le sue nozze
S farzo, politica e libertà femminile si intrecciano nel video virale del matrimonio della figlia di Ali Shamkhani, potente consigliere dell’Ayatollah Khamenei e figura chiave del Consiglio di sicurezza iraniano. Le immagini, diffuse sui social, mostrano una cerimonia sontuosa e sorprendentemente lontana dai rigidi codici morali imposti alle donne in Iran. Il video ha così trasformato una festa privata in un caso politico e mediatico che incendia Teheran e divide il Paese. Iran, guerra agli stereotipi di genere. guarda le foto Il video delle nozze che sconvolge l’Iran. Il filmato, girato nell’aprile 2024 all’ Espinas Palace Hotel di Teheran, mostra la sposa in abito bianco con profonda scollatura, capelli sciolti e nessun hijab a coprirle il capo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
