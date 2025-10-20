La Festa dei sapori madoniti d’autunno a Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi

Dal 24 al 26 ottobre 2025, la cittadina di Petralia Sottana ospiterà la XVII edizione della "Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno", evento consolidato nel panorama culturale e gastronomico della regione. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere le eccellenze. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Festa dei Sapori della Ganzaria VIII Edizione Dal 8 al 9 novembre 2025 Largo Gammazita San Michele di Ganzaria #catania #eventisicilia25 #yummysiciily #visitsicilyinfo - facebook.com Vai su Facebook

A Petralia Sottana torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno” - Dal 24 al 26 ottobre 2025, la cittadina di Petralia Sottana ospiterà la XVII edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”, evento consolidato nel panorama culturale e gastronomico della region ... Si legge su mondopalermo.it

A Petralia Sottana si celebrano i sapori e le tradizioni dei borghi: torna la “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno” - Dal 24 al 26 ottobre l’evento dedicato alle eccellenze gastronomiche e artigianali del territorio con tre giorni di degustazioni, musica, escursioni e ... Segnala sicilianews24.it

Petralia Sottana, XVII edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno” - Dal 24 al 26 ottobre Petralia Sottana ospiterà la XVII edizione della “Festa dei Sapori Madoniti d’Autunno”, manifestazione dedicata alla promozione delle ... Segnala canalesicilia.it