La febbre del sabato sera Tony Manero danza sotto le luci del Teatro Municipale

Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 sarà in scena al Teatro Municipale di Piacenza, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, del musical La febbre del sabato sera con le leggendarie hit dei Bee Gees. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Sabato 18 ottobre Il Principe • Arezzo Febbre a 90 Il party dedicato al meglio della musica ANNI 90... e non solo Tickets: Cena Spettacolo 40€ Ingresso dopo cena 15€ Tavolo dopo cena 30€ (interamente spendibili) Per info e prenotazioni: 331 34266 - facebook.com Vai su Facebook

La febbre del sabato sera, Tony Manero danza sotto le luci del Teatro Municipale - Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 sarà in scena al Teatro Municipale di Piacenza, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia su licenza ... Secondo ilpiacenza.it

Colombari debutta ne La febbre del sabato sera - Da domenica 23 dicembre l'ex Miss Italia è entrata a far parte ufficialmente del cast del musical "La febbre del sabato sera" in ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

La loro origine è collegata al consumo notturno come spuntino post-discoteca, e il nome stesso richiama alle notti brave degli anni Settanta - In principio era la poutine canadese – il mappazzone primordiale – ovvero patate fritte ricoperte di salsa gravy (fondo bruno di carne) misto a cagliata di latte a dadini. gamberorosso.it scrive