La febbre del sabato sera Tony Manero danza sotto le luci del Teatro Municipale

Ilpiacenza.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026 sarà in scena al Teatro Municipale di Piacenza, grazie a Caos Organizzazione Spettacoli, la nuova versione italiana, prodotta da Compagnia della Rancia su licenza di Broadway Licensing, del musical La febbre del sabato sera con le leggendarie hit dei Bee Gees. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

