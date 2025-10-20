La dieta degli ormoni al Pontano Maurizio De Giovanni presenta il libro di Annamaria Colao
Mercoledì 22 ottobre alle ore 18 all’Istituto Pontano di Napoli in Corso Vittorio Emanuele 581 avrà luogo la presentazione del libro “La dieta degli ormoni” (Sonzogno Editore) della professoressa Annamaria Colao, Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Cattedra Unesco per l’educazione alla Salute e vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità. L’appuntamento sarà introdotto dal Presidente del Pontano Pasquale Antonio “Cicci” Serra e avrà come ospite lo scrittore Maurizio De Giovanni. Colao spiega nel suo testo che dimagrire è soprattutto una questione di ormoni; l’esperta infatti da anni studia con il suo team dell’Università Federico II di Napoli gli equilibri delicatissimi che dettano il nostro rapporto con la tavola e la sintesi delle sue ricerche è presentata proprio in questo testo che consente a tutti di perdere peso in maniera salutare, rapida e duratura, agendo alle radici del metabolismo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
