La Dieci di Ancona ricordando Lorenzo
La carica dei 2mila partecipanti alla sesta edizione de ‘La Dieci di Ancona – 5° Memorial Lorenzo Farinelli’, la manifestazione sportiva di corsa su strada organizzata dalla Sef Stamura Ancona che, ieri, ha gremito il cuore del capoluogo. Un’iniziativa che ha coniugato l’attività fisica con la socialità, ma soprattutto la prevenzione e il ricordo del 34enne medico anconetano scomparso nel 2019. "Una giornata splendida – ha detto Amalia Dusmet, mamma di Lorenzo e presidente della Fondazione –, al nostro fianco c’è il cuore di Ancona. Lorenzo è qui con noi, lo sport è vita". Momento clou il percorso di dieci chilometri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
